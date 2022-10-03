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Голкіпер Минаю прокоментував поразку від столичного колективу.

Закарпатський Минай напередодні в домашньому протистоянні в рамках п’ятого туру української Прем’єр-ліги не зумів зачепитись за очки в грі проти київського Динамо (0:1).

Минай — Динамо 0:1 Відео голу та огляд матчу

Воротар команди Володимира Шарана Олександр Бандура після фінального свистка розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Звісно можна та потрібно було чіплятись за більш вагомий результат у цій грі. Як-то кажуть, удача нам не посміхнулась. Циганков забив дуже чудовий гол, але в той момент більше зіграв фарт — злету влучив під саму штангу. Жодних шансів урятувати команду в той момент я не мав.

Минай мав дуже гарні моменти, проте реалізувати їх не зумів. Коли потрібно грати в пас — ми б’ємо, коли треба бити — граємо в пас. Трішки не вистачило майстерності.

Коли проти такої команди, як Динамо, ти занадто притискаєшся до воріт, то рано чи пізно отримаєш гол. Потрібно було виводити м’яч до атаки, усе вище та вище. Інколи, у нас це виходило, а інколи — ні.

Однак, цю гру не можна порівняти з матчем проти Львова. Тоді в ні моментів, ні гри, як такої, не було. А проти Динамо ми зіграли добре. Треба запам’ятати це, відкинути в бік результат, та готуватись до наступної гри.

Український футбол зараз настільки непередбачуваний, що кожна команда може обіграти кого завгодно. За моєї кар’єри, це перший випадок, коли рівень команд більш-менш співпадає по грі. Це — найслабше Динамо, яке було колись. Щоб стільки моментів проти них можна було б створити? Ні, не знаю, такого не було ніколи.

Минай може зачепитись за місце в УПЛ із такою грою, проте потрібно брати свої очки", — заявив український виконавець.

У наступному турі закарпатський Минай буде грати на виїзді проти Кривбасу.