Терміни та умови договору із 32-річним українцем не повідомляються.
Юрый Коломоэць, ФК Минай
03 жовтня 2022, 18:42
Минай на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із колишнім нападником збірної України Юрієм Коломойцем.
Терміни угоди із 32-річним українцем не розголошуються.
Зазначимо, що Коломоєць підписав контракт із закарпатським клубом ще у лютому цього року, але так і не зміг зіграти за клуб через військове вторгнення рф.
Раніше Коломоєць виступав за Ворсклу, Олександрію, Левадію, МТК Будапешт, Полісся, Волинь, Нафтовик, Гірник-Спорт та Кривбас.
За збірну України він провів єдиний матч у листопаді 2017 року.