Україна

Терміни та умови договору із 32-річним українцем не повідомляються.

Минай на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із колишнім нападником збірної України Юрієм Коломойцем.

Терміни угоди із 32-річним українцем не розголошуються.

Зазначимо, що Коломоєць підписав контракт із закарпатським клубом ще у лютому цього року, але так і не зміг зіграти за клуб через військове вторгнення рф.

Раніше Коломоєць виступав за Ворсклу, Олександрію, Левадію, МТК Будапешт, Полісся, Волинь, Нафтовик, Гірник-Спорт та Кривбас.

За збірну України він провів єдиний матч у листопаді 2017 року.