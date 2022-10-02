Україна

Віктор вперше відзначився в сезоні 2022/2023.

Віктор Циганков приніс Динамо Київ мінімальну перемогу над Минаєм в матчі п'ятого туру УПЛ — 1:0.

Для лідера Динамо це перший гол у нинішній кампанії чемпіонату України. Нагадаємо, що через травму Віктор пропускав стартові тури чемпіонату, тому матч з Минаєм став для нього другим в сезоні УПЛ 2022/2023. У поєдинку проти Львова, в якому Динамо також перемогло з рахунком 1:0, українець відзначився асистом.

В попередньому сезоні Циганков в 18 матчах УПЛ забив 11 голів і віддав 3 гольові передачі.

Додамо, що у четвер, 6 жовтня, Динамо зіграє з Ренном в Лізі Європи. Football.ua буде проводити онлайн-трансляцію поєдинку. Початок — о 22:00.