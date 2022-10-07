Україна

Угода з 27-річним боснійцем розрахована на один рік.

Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про підписання півзахисника Ріфета Капіча.

Угода з 27-річним боснійцем розрахована на один рік. У складі криворіжців футболіст виступатиме під восьмим номером.

За свою кар'єру Капіч виступав за Горіцу, Шериф, Сараєво, Грассхоппер, Падерборн та Варнсдорф.

Нинішнього сезону Ріфет встиг провести шість поєдинків за Сараєво.

Після п'яти матчів Кривбас набрав два очки і посідає 16 місце у турнірній таблиці УПЛ. Наступний матч криворіжці проведуть проти Минаю. Гра відбудеться 9 жовтня о 15:00 за київським часом.