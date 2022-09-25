Україна

Дивіться огляд товариської гри на Football.ua.

Під час міжнародної паузи у календарі чемпіонату України клуби УПЛ Кривбас та Інгулець прийняли рішення провести товариський матч.

Матч закінчився бойовою нічиєю з рахунком 2:2. У складі криворіжців результативними ударами відзначилися Хобленко та Устименко, а у команди з Петрово – Марусич та Кравчук.

Огляд матчу

Кривбас – Інгулець 2:2

Голи: Хобленко, 47, Устименко, 89 (пенальті) — Марусич, 45+1, Кравчук, 70.

Кривбас: Сарнавський (Кліщук, 60), Дібанго (Шевченко, 60), Стецьков (Зотько, 60), Вернидуб (Ловріч, 60), Якімець (Понєдєльнік, 46), Банада (Семотюк, 60), Семенов (Рябов, 60), Волошин (Микитишин, 60), Татарков (Кораблін, 60), Задерака (Дебелко, 60), Хобленко (Устименко, 60).

Інгулець: Підківка, Павлов, Ченбай, Сидоренко, Саків, Клименко, Запорожець, Кухарук, Козак, Блізніченко, Марусич.