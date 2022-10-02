Україна

До вашої уваги — найкращі моменти гри п'ятого туру УПЛ.

У матчі п'ятого туру чемпіонату України сезону-2022/23 на київському стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського луганська Зоря розписала нічию з криворізьким Кривбасом (2:2).

Відзначимо, що поєдинок став дебютним у складі Зорі для Євгена Шахова та Ігоря Кирюханцева. Обидвоє зуміли відзначитися результативними діями — асистом та дублем відповідно.

Огляд матчу:

Зоря — Кривбас — 2:2

Голи: Кирюханцев, 17, 28 — Хобленко, 10 (пен), Волошин, 66

Зоря: Мацапура — Данченко, Імереков, Батагов, Сміян — Бражко, Шахов (Чурко, 67) — Кирюханцев (Антюх, 62), Булеца, Крістіан — Русин (Луньов, 82)

Кривбас: Сарнавський — Татарков (Рябов, 84), Вернидуб, Зотько (Стецьков, 46), Якімець — Семенов, Дібанго — Задерака, Банада (Кораблін, 46), Волошин (Микитишин, 90+2) — Хобленко (Устименко, 69)

Попередження: Данченко, 24 — Вернидуб, 3, Банада, 21, Зотько, 44, Устименко, 78.

Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб вже дав коментар за підсумком гри.