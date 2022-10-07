Украина: Первая лига

Результати матчів 7-го туру Першої ліги України.

В Україні стартував 7-й тур Першої ліги. Оболонь приймала МФК Металург, а Кремінь протистояв Чернігову. Обидва матчі проходили в групі В.

Оболонь зуміла розгромити Металург та зберегти першу сходинку в групі. Металург залишився на четвертій сходинці.

Оболонь — Металург 3:0

Голи: 1:0 — 28 Слободян (пен), 2:0 — 64 Прокопенко, 3:0 — 66 Черненко.

Кремінь після серії невдач здолав Чернігів та піднявся на третє місце. Суперник залишився на п'ятій сходинці.

Чернігів — Кремінь 0:2

Голи: 0:1 — 15 Савицький, 0:2 — 45+3 автогол Мироненко.