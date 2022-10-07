Украина: Первая лига

Лідери групи A провели очний поєдинок, в якому сильнішим виявився колектив Юрія Калитвинцева.

В центральному матчі 7-го туру Першої ліги Полісся зустрічалось з Карпатами. Команди є лідерами групи A.

Колектив Юрія Калитвинцева досить впевнено розібрався з львів'янами, двічі розписавшись у воротах Льопки.

Обидва голи були забиті на екваторі кожного з таймів. На 27-ій хвилині Будківський забив свій шостий м'яч у чемпіонаті. А на 70-ій хвилині матчу Кушніренко поставив крапку в матчі. До речі, Будківський і Кушніренко лідирують у бомбардирських перегонах чемпіонату. У Пилипа наразі шість точних пострілів, а у Богдана — п'ять.

Полісся здобуло третю перемогу поспіль та з 19-ма очками очолює турнірну таблицю групи А. У Карпат 15 балів та друга сходинка.

Полісся — Карпати 2:0

Голи: Будківський, 27, Кушніренко, 70.

Також сьогодні Оболонь розгромила Металург, Кремінь здолав Чернігів.