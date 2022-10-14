Україна

Клуб не залишився осторонь привітання військових.

Донецький Шахтар у своїх соціальних мережах привітав захисників та захисниць України із Днем захисника.

"14 жовтня відзначається День захисників і захисниць України. Вітаємо зі святом усіх, хто сьогодні боронить рідну землю та нашу країну від посягань агресора й загарбника.

Пишаємося силою і сміливістю українців та українок.

Бажаємо здоров'я й наснаги в боротьбі з ворогом, якнайшвидшої перемоги та миру у вільній і незалежній Україні!", — пишеться у Twitter Шахтаря.

Раніше київське Динамо привітало захисниць та захисників України з професійним святом.