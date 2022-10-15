Україна

Кияни посилили нашу обороноспроможність.

Динамо Київ невдало проводить єврокубкову кампанію, проте, як і усі, старанно працює задля головної перемоги.

Як повідомляє офіційний сайт киян, клуб передав прикордонникам Збройних сил України катер на повітряній подушці.

"Сьогодні – не звичайний день, а велике свято, тож я хочу привітати усіх захисників та захисниць нашої країни. Дуже радий, що від клубу ми подарували прикордонникам цей катер, який допомагатиме їм боронити нашу країну, зокрема, державні кордони.

Після 24-го лютого у житті кожного з нас усе перевернулося. На футбольному полі ми виконуємо свою роботу, а за його межами, як і всі українці, читаємо, дивимося новини та переживаємо", — сказав Бущан.

Нагадаємо, що раніше Динамо привітало захисників та захисниць України.