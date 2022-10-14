Україна

Дізнайтеся, де дивитися поєдинок УПЛ, а також місце та час його проведення.

У сьомому турі української Прем'єр-ліги відбудеться битва грандів УПЛ – донецького Шахтаря та київського Динамо.

Після п'яти турів Шахтар набрав 13 очок і посідає друге місце у турнірній таблиці УПЛ після Дніпра-1 (15 балів). У Динамо все гірше — восьме місце і лише дев'ять очок.

У перших п'яти турах "гірники" чотири рази перемогли та один раз зіграли внічию, а кияни тричі виграли та двічі програли.

Востаннє Шахтар та Динамо зустрічалися 3 жовтня минулого року, коли було зафіксовано нульову нічию. Перед цим "гірники" розбили киян у матчі за Суперкубок України (3:0).

Де дивитись матч Шахтар — Динамо?

В Україні центральний матч сьомого туру у прямому ефірі транслюватиме телеканал Setanta Sports, який доступний як на ОТТ-платформі, так і на інших медіасервісах, зокрема MEGOGO.

Нагадаємо, матч Шахтар – Динамо відбудеться у неділю, 16 жовтня, о 17:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.