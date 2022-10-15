Україна

Функціонер оцінив рішення збудувати стадіон під час війни.

Президент УАФ Андрій Павелко прокоментував відкриття нового стадіону Лівого Берега. Про сам стадіон більше читайте за посиланням.

"Чемпіонат України під час війни. Відкриття стадіону під час війни. Планування проведення чемпіонату світу під час війни. Думаю, це Україна, це український дух. Впевнений, що ми переможемо, завдяки нашим воїнам, героям ЗСУ. Дякую Миколі Лавренку за такий подарунок українському футболу.

Впевнений, що цей стадіон буде обов’язково і для молодіжних збірних, для жіночих збірних. Для всіх-всіх наших міжнародних матчів. Впевнений, на цьому стадіоні будуть лунати оплески нашим героям ЗСУ. Обов’язково тут буде виростати нове покоління наших гравців національних збірних. Дякую Лавренку. Він зробив дуже і дуже гарну роботу, тим паче під час війни. Дуже велика шана такому чоловікові".

"Я сказав, що ми подали разом з Іспанією та Португалією заявку. Дякую нашому президенту, що він підтримав. Зараз є робоча група, яка буде з Іспанією та Португалією відпрацьовувати всі поточні питання. Знаю плани Лавренка збудувати ще й тренувальні поля та готель.

Це дуже хороша тренувальна база для однієї зі збірних, яка приїде до Києва під час чемпіонату світу. Такий сучасний стадіон, сучасні умови будуть дуже допомагати перемозі нашої заявки на конгресі ФІФА у 2024 році", — сказав Павелко в інтерв'ю ПроФутбол.