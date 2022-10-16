Україна

орвард Миная прокоментував нічию проти рівненського клубу.

У рамках сьомого туру української Прем’єр-ліги закарпатський Минай на власному полі не зміг обіграти рівненський Верес (1:1).

Минай — Верес 1:1 Відео голів та огляд матчу

Єдиний гол у складі команди Володимира Шарана опинився на рахунку нападника Олега Вишневського, який після фінального свистка розповів про власні враження від подій на футбольному полі.

"Сьогодні нас підвела реалізація. Удома хочеться зі всіма суперниками демонструвати впевнену гру і перемагати. Якби в першому таймі забили один-два голи, думаю, могли б досягти своєї мети. А так, на жаль, нічия. У мене особисто було два моменти… Напевно, потрібно було бити в дальній кут.

Забитий гол, звичайно, надає впевненості. Шкода, що він був лише один. Потрібно було забивати більше, тоді б перемогли. Насправді ця гра вже позаду.

Ми забули результат, емоції позаду, готуємось до наступних зустрічей. Трішки відчувається, що нас переслідує якесь невезіння. Потрібно позбутись його, переломити цей момент і рухатись далі", — заявив український виконавець.

У наступному турі закарпатський Минай зіграє гостьовий матч проти харківського Металіста 1925.