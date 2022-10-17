Україна

Нападник Шахтаря — про матч проти Динамо.

Динамо Київ у меншості поступилось Шахтарю у сьомому турі чемпіонату України.

"Особисто для це завершилося радістью. Ми перемогли. Дякую команді, що грали на 100% можливостей".

"Епізод з червоною карткою? Спірне рішення. Це пішло нам на користь, ми здобули позитивний результат".

"Потенційний вихід один на один? Звісно, це трішки збиває. Я міг би забити ще один гол. Але думаю, що червона картка дуже добре допомогла нам в грі. Ми почали дуже добре контролювати м'яч і більше прессенгували".

"Мій гол? Це результат, це моя робота — бути в штрафній та чекати свого моменту", — сказав Данило Сікан.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Динамо.