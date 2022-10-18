Україна

Футболісти допомогли луганчанам перемогти Чорноморець.

У рамках восьмого туру української Прем'єр-ліги луганська Зоря впевнено переграла одеський Чорноморець — 0:4.

В момент першого голу, який забив Сергій Булеца, гольовим пасом відзначився Богдан Бутко. Це перша гольова дія досвідченого захисника у футболці Зорі.

Останній гол був забитий Євгеном Шаховим за декілька хвилин до фінального свистка арбітра. Він також відзначився дебютним голом у футболці луганського клубу.

Нагадаємо, що Богдан Бутко перейшов у Зорю влітку 2022 року на правах вільного агента. Шахов також поповнив луганчан безкоштовно. Він повернувся в Україну після періоду кар'єру в АЄКу з Греції.

Дивіться відео забитих голів та найцікавіші моменти матчу між Зорею та Чорноморцем на Football.ua.