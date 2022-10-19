Україна

Команда Віктора Скрипника вже в нижній половині таблиці.

Ворскла у 8-му турі УПЛ приймала Рух на стадіоні Минай. Зустріч закінчилась мінімальною перемогою львів'ян — 1:0.

На 22-ій хвилині матч перервався через сигнал повітряної тривоги. Поєдинок було відновлено майже через дві години.

Переможний гол на рахунку Олексія Довгого, який відзначився на 28-ій хвилині поєдинку. Полтавці переважали суперника як по моментах, так і по ударах по воротах, але втілити перевагу хоча б в один забитий гол не змогли.

Поразка стала для Ворскли п'ятою з початку чемпіонату. Тепер команда Скрипника має сім очок і ділить десяте місце з Рухом, у якого також сім пунктів.

Ворскла — Рух 0:1

Гол: Довгий, 28

Ворскла: Різник — Пердута, Зайков, Чеснаков, Кравець — Скляр, Юрченко, Сефері, Олійник (Челядін, 72) — Степанюк (Козиренко, 72), Марлісон (Річардс, 84).

Рух: Паньків — Кітела, Дідик, Слюбик, Лях, Сапуга — Довгий, Соломон (Руніч, 71) — Таллес (Притула, 85), Мисик (Бойчук, 58) — Климчук.

Попередження: Козиренко, 86 — Сапуга, 17, Таллес, 17, Кітела, 60, Рунич, 88.