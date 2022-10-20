Україна

Захисник Руху прокоментував перемогу над Ворсклою.

Львівський Рух у рамках восьмого туру української Прем’єр-ліги здобув мінімальну перемогу над полтавською Ворсклою (1:0).

Ворскла — Рух 0:1 Відео голу та огляд матчу

Захисник "жовто-чорних" Богдан Слюбик, який уперше в кар’єрі відіграв повний матч національної першості, прокоментував враження від несподіваного успіху власної команди.

"Команда дуже допомогла мені налаштуватись на цей поєдинок, адже я навіть не хвилювався, вийшовши на поле.

Ми здобули три очки завдяки командному духу. Кожен з футболістів грав до кінця та з великою самовідданістю. Приємно виступати в такій команді.

Повітряна тривога, щоправда, трохи дошкуляла, адже потрібно кілька разів розігріватись, але це нам не завадило, і ми здобули результат", — заявив український виконавець.

У наступному турі львівський Рух зіграє домашній матч проти харківського Металіста 1925.