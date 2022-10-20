Україна

Захисник Руху прокоментував звитягу над Ворсклою.

У рамках десятого туру української Прем’єр-ліги львівський Рух здобув гостьову перемогу над полтавською Ворсклою (1:0).

Ворскла — Рух 0:1 Відео голу та огляд матчу

Захисник "жовто-чорних" Андрій Кітела, який уперше в кар’єрі вийшов на поле в складі "дорослої" команди та відіграв потому повний матч, прокоментував враження від успіху свого колективу.

"У мене чудові емоції після цього поєдинку. Мій дебютний матч за основну команду і одразу перемога. Усі хлопці та тренери підтримували мене перед виходом на поле.

Насправді, у мене не було переживань, просто намагався показати свою гру. Ключовим фактором нашої перемоги було бажання — ми давно не вигравали і хотіли здобути ці 3 очки", — заявив український виконавець.

У наступному турі львівський Рух зіграє домашній матч проти харківського Металіста 1925.