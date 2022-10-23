Україна

Фахівець працюватиме у дуеті з Олегом Голодюком.

Колишній гравець Металіста та збірної України Едмар став виконувачем обов'язків головного тренера Металіста 1925. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Разом з Едмаром керуватиме харківською командою ще один колишній футболіст клубу – Олег Голодюк.

Саме вони готували команду до сьогоднішнього матчу проти львівського Руху після відходу головного тренера Валерія Кривенцова.

Після семи ігор Металіст 1925 набрав дев'ять очок і посідає 10 місце в турнірній таблиці УПЛ.

Матч Рух – Металіст 1925 пройде сьогодні, 23 жовтня, о 15:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.