Фахівець працюватиме у дуеті з Олегом Голодюком.
Едмар та Олег Голодюк, ФК Металіст 1925
23 жовтня 2022, 11:22
Колишній гравець Металіста та збірної України Едмар став виконувачем обов'язків головного тренера Металіста 1925. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Разом з Едмаром керуватиме харківською командою ще один колишній футболіст клубу – Олег Голодюк.
Саме вони готували команду до сьогоднішнього матчу проти львівського Руху після відходу головного тренера Валерія Кривенцова.
Після семи ігор Металіст 1925 набрав дев'ять очок і посідає 10 місце в турнірній таблиці УПЛ.
Матч Рух – Металіст 1925 пройде сьогодні, 23 жовтня, о 15:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.