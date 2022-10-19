Україна

Для закарпатської команди це друга перемога цього сезону.

У матчі восьмого туру української Прем'єр-ліги Минай у гостях здобув мінімальну перемогу над харківським Металістом 1925 з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний м'яч був забитий у середині другого тайму, коли на 70 хвилині результативним ударом відзначився Єгор Твердохліб, який вдало зіграв на добиванні.

Для закарпатської команди це була друга перемога у нинішньому сезоні, а для харків'ян – друга поразка. В обох команд по дев'ять очок.

Металіст 1925 — Минай 0:1

Гол: Твердохліб, 70.

Металіст 1925: Мозіль, Жичиков, Безуглий, Курило, Капінус, Вачіберадзе, Русин (Бичек, 74), Габелок, Кравченко, Ременюк, Пономар.

Минай: Бандура, Горін, Гончар, Рогозинський (Трубочкін, 66), Немчанінов, Вітенчук, Хахльов, Твердохліб, Воробчак, Вишневський, Кулієв.

Попередження: Курило — Немчанінов.