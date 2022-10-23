Україна

Луганська команда обійшла Верес в турнірній таблиці.

В дев’ятому турі УПЛ Верес приймав Зорю на домашній арені в Рівному. Матч між сусідами в турнірній таблиці вийшов вкрай напруженим і рівним за моментами. З усім тим, Зорі все-таки вдалось заробити важливі три очки.

На 73-ій хвилині Антюх наважився на дальній удар і не прогадав. М'яч рикошетом від одного із захисників залетів за комірець Когуту — 0:1.

Перемога дозволила Зорі піднятись на четверте місце в УПЛ, а Верес опустився на п'яте. В наступному турі Зоря зіграє з Металістом 1925, а Верес спробує реабілітуватись в матчі проти Колоса.

Верес — Зоря 0:1

Гол: Антюх, 73.

Верес: Когут — Гагун, Курко, Вовченко, Пасіч Є. — Кльоц, Кучеров, Дахновський (Сергійчук, 71) — Шарай (Лебеденко, 71), Пасіч Г., Гайдучик (Шестаков, 71).

Зоря: Мацапура — Бутко, Батагов, Імереков, Данченко, Чурко (Мишньов, 76) — Шахов, Булеца (Бражко, 65), Кірюханцев (Луньов, 76) — Русин (Хлань, 88), Нагнойний (Антюх, 65).

Попередження: Вовченко, 14, Пасіч, 56 — Нагнойний, 37, Данченко, 75.