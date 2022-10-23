Україна

До вашої уваги пряма трансляція поєдинку чемпіонату України.

У дев'ятому турі української Прем'єр-ліги львівський Рух на своєму полі зіграє проти харківського Металіста 1925.

Матч відбудеться сьогодні, 23 жовтня, о 15:00 за київським часом. Гра пройде на Арені Львів у Львові.

Пряма трансляція матчу:

Після восьми ігор Рух набрав сім очок і посідає 12 місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Металіста 1925 – сім матчів, дев'ять очок та дев'ята позиція.

Напередодні харків'яни змінили коуча — замість Валерія Кривенцова виконувачем обов'язків головного тренера став Едмар.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Рух – Металіст 1925.