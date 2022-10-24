Україна

Пропонуємо вашій увазі найкращі моменти зустрічі.

Колектив Романа Григорчука знову був близьким до першої звитяги, проте втрати перевагу за рахунком. Фінальний свисток арбітра зафіксував мирову між Чорноморцем і Колосом — 1:1.

Огляд матчу:

Колос — Чорноморець 1:1

Голи: Оріховський, 72 (пен.) — Селін, 20



Колос: Волинець — Золотов, Новак, Чоботенко, Ємець — Мілько (Ісаєнко, 68) — Ільїн (Д. Кузик, 81), Болбат (Оріховський, 58), Смирний, Мякушко — Попов (Безбородько, 46).



Чорноморець: Непогодов — Путря, Єрмаков, Джеймс, Селін — Політило, Кравченко — О. Кузик (Штогрін, 73, Філі, 88), Наумець (Бадібанга, 73), Брагару — Юсов (Гладкий, 73).



Попередження: Чоботенко, Безбородько, Мякушко, Смирний — Брагару, О. Кузик, Філі



На 90+1-й хвилині був вилучений Сергій Мякушко (Колос) (друге попередження).