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Півзахисник молодіжної збірної України оцінив суперників на груповій стадії чемпіонату Європи.

Гравець молодіжної збірної України Георгій Судаково прокоментував результати жеребкування у фінальному турнірі ЄВРО-2023 (U-21).

"Жеребкування могло бути й гіршим, і кращим, але я радий, що з другого кошика нам випала Румунія. Хорватія — не подарунок, а Іспанія вважатиметься фаворитом нашої групи. Проте вважаю, що суперники в нас приблизно одного рівня, з усіма можна грати й перемагати. Думаю, нам до снаги посісти перше місце у групі, але це за умови, що нам вдасться показати свій найкращий футбол", — цитує Судакова офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, збірна України потрапила до групи B. У цьому квартеті синьо-жовті зіграють із господарем турніру, командою Румунії, а також збірними Іспанії та Хорватії.