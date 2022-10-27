Україна

Команда Юрія Мороза не пожаліла суперників.

Збірна України U-17 здобула другу поспіль перемогу у відборі на Євро-2023.

Слідом за звитягою над Азербайджаном (5:2) підопічні Юрія Мороза знищили Ліхтенштейн і гарантували путівку до елітного раунду відбору на континентальну першість. У ньому візьмуть участь Нідерланди Іспанія, 2 найкращі команди з кожної з 13 груп і 4 найкращі володарі третіх місць.

Зауважимо, що 16-річний форвард луганської Зорі Матвій Пономаренко, який у грі з азербайджанцями забив 4 м'ячі, тепер відзначився хет-триком.

Україна (U-17) — Ліхтенштейн (U-17) — 7:0

Голи: Пономаренко (13, 21, 45+1, з пенальті), Калин (30), Пашко (62), Захарченко (67), Хан (88).

Україна (U-17): Суркіс, Бакай, Захарченко (Гаража, 76), Дігтярь, Дикий, Білий (Осипенко, 65), Іщенко (Сметана, 65), Хан, Пашко (Кайдалов, 65), Пономаренко (к), Калин (Коваль, 76).

Ліхтенштейн (U-17): Щадлер, Бек (Марксер, 46), Вольф, Ріттер (Гуп, 71), Вайссенгофер (к), Абіді (Грітщ, 85), Шульц (Нігг, 46), Концетт, Келлер, Алльгауер, Цоцетроне (Верлінг, 89).

Попередження: Ріттер, 45+1, Бек 45+2.

30 жовтня "синьо-жовті" зіграють проти збірної Боснії та Герцеговини у матчі за перше місце у квартеті. Враховуючи набагато кращу різницю забитих і пропущених м'ячів (12:2 у нас проти 3:0 у балканців), наші футболісти виграють групу навіть у разі нічиєї.