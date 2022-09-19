Україна

У нинішньому складі команда зібралася вперше.

Юнацька збірна України U-17 вперше зібралася у новому складі і під керівництвом нового головного тренера — Юрія Мороза. Команда у Києві готується до матчів кваліфікації чемпіонату Європу-2023, який пройде в Угорщині.

Відзначимо, що серед викликаних футболістів нема діючих представників київського Динамо. Це пов'язано з тим, що чемпіонати Дитячо-юнацької футбольної ліги України наразі не проводяться через повномасштабну війну, і багато екс-гравців Динамо U-17 перейшли до луганської Зорі і виступають у складі "чорно-білих" U-19.

Повний список викликаних футболістів виглядає наступним чином:

Воротарі: Маркіян Бакус (Рух Львів), В'ячеслав Суркіс, Сергій Кіблицький (обидва — Зоря Луганськ).

Захисники: Владислав Захарченко, Максим Коробов, Денис Дикий, Єгор Руденко (усі — Зоря Луганськ), Даніель Вернаттус (Металіст Харків), Данило Гаража, Михайло Кожушко (обидва — Дніпро-1), Олексій Безручук (Колос Ковалівка).

Півзахисники: Віктор Цуканов, Денис Сметана (обидва — Шахтар Донецьк), Денис Шайда (Рух Львів), Давид Білий, Данило Іщенко, Кирило Осипенко, Любомир Кузик (усі — Зоря Луганськ), Кирило Дігтярь, Данило Кайдалов, Геннадій Синчук (усі — Металіст» Харків), Данило Хан (Дніпро-1).

Нападники: Єгор Красніков (Металіст Харків), Владислав Калин, Кирило Пашко, Віталій Лобко (усі — Зоря Луганськ), Максим Коваль (Рух Львів), Максим Шолупець (Дніпро-1).

Зазначимо, що цими днями команда Мороза проведе 2 контрольні матчі — 22 вересня проти Олександрії і 25 проти Колоса.

У відборі до континентальної першості Україна стартує у жовтні. Розклад матчів "синьо-жовтих" у групі 2 виглядає так:

24.10.2022 — Азербайджан — Україна (14.30)

27.10.2022 — Україна — Ліхтенштейн (14.30)

30.10.2022 — Україна — Боснія і Герцеговина (14.30)

Усі матчі нашого квартету пройдуть у Боснії і Герцеговині. Поєдинки будуть зіграні на стадіоні Младость у Какані та в тренувальному центрі місцевої футбольної федерації у Зениці.

2 перші команди усіх тринадцяти гру та 4 треті команди (за результатами матчів із першою та другою командами групи) приєднаються в елітному раунді відбору до збірних Нідерландів та Іспанії. Команда Угорщини вже потрапила на Євро, так як є господарем змагань.

Нагадаємо, матчі основної збірної України з Шотландією та Вірменією у рамках Ліги націй транслюватимуть ICTV та YouTube-канал УАФ.