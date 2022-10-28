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Головний тренер луганчан прокоментував матч УПЛ.

У матчі десятого туру УПЛ Зоря в гостях здобула перемогу над Металістом 1925 з розгромним рахунком — 3:0.

Головний тренер луганчан прокоментував перемогу своєї команди.

"Ми з перших хвилин почали добре поєдинок, шансів було багато, змогли реалізувати 2 добрих моменти. А вже у другому таймі менш агресивно діяли та якось віддали ініціативу до рук суперника, але це не завадило нашій перемозі.



Могли більше забивати, та це ключовий момент на якому я загострив увагу гравців після закінчення матчу. Для того, щоб показувати найкращі результати роботи, яку було проведено під час підготовки, треба забивати ще.



У нас дуже молодий склад команди, я вже неодноразово про це казав. Тому ми із тижня в тиждень працюємо зі всіх своїх сил. Я дуже радий, що вже котра гра підряд у нас на 0, тобто ми не пропускаємо, а лише використовуємо свої моменти та показуємо свою гру суперникам.



Крістіан? Ми також чекаємо на скоріше його повернення. Всі знають, що в Україні війна. У зв’язку з останніми загостреними подіями він поїхав, але ще раз повторюся, всі ми чекаємо коли він зможе доєднатися до команди.



Найслабша ланка? Всі хлопці гарно працюють. Перш за все, треба працювати над помилками, а не над підсиленням. Я довіряю всім хлопцям. У нас гарна команда. Будемо удосконалювати вміння. Також я хочу, щоб ми стабільно добре грали не один тайм, а всі 90 хвилин. Хочу, щоб ми реалізовували кожен створений момент, забивали. Треба дуже сильно та тяжко тренуватися, щоб був завжди гарний результат", — наводить слова Ван Леувена офіційний сайт луганчан.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу чемпіонату України між Зорею там Металістом 1925.