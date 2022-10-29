Україна

Прес-конференція головного тренера Миная після матчу з Ворсклою.

Головний тренер Миная Володимир Шаран поспілкувався з пресою після поразки своєї команди від полтавської Ворскли у матчі 10 туру УПЛ (0:2). Голами у складі "біло-зелених" відзначилися двоє легіонерів.

За підсумками гри полтавчанам вдалося випередити закарпатців у турнірній таблиці.

"Попри те, що Ворскла знаходилася нижче нас у турнірній таблиці, це не означає, що вона слабша за нас і що ми повинні були перемагати її чи грати внічию. Це збалансована команда, яка змінила свою тактику у двох останніх матчах, грала по-іншому. Та й люди там серйозні. Їхнє завдання – не боротьба за виживання, а єврокубки.

Вітаю Віктора Скрипника з цією перемогою, але в роздягальні я сказав своїм підопічним, що не можу дорікнути їм сьогодні. Ми грали добре у першому таймі, непогано діяли до другого пропущеного м’яча. Але нам не вистачає майстерності й класу на завершальній фазі атак. Над цим треба працювати.

Ми пресингували, вигравали відбір, створювали моменти, але, на жаль, вдома не можемо забити. Вересу у попередньому матчі, який проходив в Минаї, забили, але не перемогли".

Насамкінець спеціаліст похвалив свою команду і розповів, чого вимагає від футболістів.

Загалом хлопці молодці. Ми сподіваємось, вони будуть рости. Але хочу, щоб вони розуміли, що обігравши Металіст 1925 і показавши добру гру, не завжди треба орієнтуватися тільки на цей матч. Іноді треба грати простіше, і цього від футболістів ми і вимагаємо" — підсумував 51-річний фахівець.

Нагадаємо, у другому матчі суботньої програми УПЛ Шахтар