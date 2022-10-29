Україна

Фахівець видав враження про матч проти Олександрії.

Головний тренер донецького Шахтаря Ігор Йовічевіч прокоментував нічию у матчі УПЛ проти Олександрії.

"Забракло одного футболіста, щоб зіграти ще краще. Олександрія – чудова команда, яка ускладнила нам гру. Суперник у відмінній формі, свіжий. Матч видався важким: було багато не надто гарних моментів, але ми впорались, билися й змогли перевернути гру після швидкого гола та вилучення.

Ми забили два голи і були енергійними після повітряної тривоги, почали домінувати, загострювати, стабілізували гру. Однак вилучення дестабілізувало команду, і ми мали підлаштовуватися під опонента. Цей результат не зіпсує нам настрою. Після Ліги чемпіонів усім завжди важко, що показують Челсі, Атлетіко та інші.

Протягом гри ми могли заслужити перемогу, водночас і Олександрія показала, що грає в гарний, небезпечний, швидкий футбол, – результат є закономірним.

Ми повинні мислити позитивно, зробити висновки з цього матчу й відновитися до дуже важливого поєдинку з Лейпцигом. Попереду гра проти топкоманди, яка перебуває на високому рівні, що й демонструє в кожній грі. На нас чекає важкий поєдинок, але за своїх уболівальників, які надаватимуть нам енергії, ми спробуємо створити диво", — сказав тренер.

Нагадаємо, що у цьому матчі отримав травму форвард Шахтаря Олександр Зубков, що ставить під сумнів його участь у грі проти Лейпцига.

Відео голів та огляд матчу між Шахтарем та Олександрією доступні на Football.ua.