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Дивіться відео голів та найкращих моментів матчу 10 туру УПЛ 29 жовтня 2022, 17:00.

Гравці Шахтаря та Олександрії перед матчем, ФК Шахтар

Гравці Шахтаря та Олександрії перед матчем, ФК Шахтар

У матчі десятого туру чемпіонату України сезону-2022/23 донецький Шахтар у номінально домашньому матчі втратив очки, розписавши нічию з Олександрією — 2:2. Дебютним голом у футболці "гірників" відзначився Богдан Михайліченко.

Відзначимо, що травму у грі отримав вінгер Шахтаря Олександр Зубков, який був заміненій на 67 хвилині.

До вашої уваги відео всіх голів матчу Шахтар — Олександрія у десятому турі УПЛ-2022/23:

Шахтар — Олександрія 2:2

Голи: Михайліченко, 42, Мудрик, 82 — Цуріков, 5, Демченко, 87



Шахтар: Трубін — Л. Тейлор, Кривцов, Бондар, Михайліченко — Степаненко (Матвієнко, 62) — Зубков (Петряк, 67), Бондаренко (Судаков, 61), Назарина, Мудрик — Сікан (Траоре, 62).



Олександрія: Білик — Мірошніченко, Мельник, Бабогло, Цуріков — Демченко, Рибалка (Волошин, 85), Дришлюк (Ковалець, 64) — Калітвінцев, Кожушко (Шулянський, 73), Третьяков.



Попередження: Л. Тейлор — Дришлюк, Демченко, Бабогло, Кожушко



На 56-й хвилині був вилучений Лукас Тейлор (Шахтар) (друге попередження).