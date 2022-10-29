Фахівець поспілкувався із ЗМІ після матчу.
Юрій Гура, ФК ШАХТАР
29 жовтня 2022, 23:15
Головний тренер Олександрії Юрій Гура прокоментував бойову нічию у матчі УПЛ проти донецького Шахтаря — 2:2.
"Ми грали проти команди, яка виступає в Лізі чемпіонів. Це наш єдиний представник у турнірі, заробляє очки для всієї країни та демонструє чудовий футбол. Однак сьогодні і з нашого боку, я гадаю, теж був гарний футбол.
Як удалося налаштувати команду на бій? На такі команди навіть налаштовувати не треба – хлопці самі знають, з ким грають, і це лакмусовий папір для них", — сказав Гура.
Нагадаємо, що у цьому матчі отримав травму форвард Шахтаря Олександр Зубков, що ставить під сумнів його участь у грі проти Лейпцига.
Відео голів та огляд матчу між Шахтарем та Олександрією доступні на Football.ua.