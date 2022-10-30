Україна

Фахівець визначив футболістів, які поки не можуть допомогти команді.

Головний тренер донецького Шахтаря перед матчем проти Лейпцига у Лізі чемпіонів розповів про ситуацію із травмованими футболістами.

"Мене турбує травма Зубкова, адже кожному тренерові хочеться, щоб усі футболісти були здоровими й готувалися до наступної гри. Конопля та Швед мають певні проблеми, і зараз у нас з'являється проблема. Тепер ми змушені думати, ким замінити Олександра. Він смикнув задній, і коли таке відбувається миттєво, це на довгий час і це не спазм.

Коли Конопля та Швед зможуть розпочати тренування? Подивимось. Конопля завтра спробує потренуватися, однак чи зникне біль? Позитивна динаміка є – подивимось на нього в контактному тренуванні: чи зможе витримати темп, щоб розуміли, чи можемо розраховувати на нього в грі проти Лейпцига.

А Швед уже деякий час має проблеми з пахом, і динаміка відновлення в нього не така. Очеретьку також потрібно ще кілька днів, аби повернутися. Шкода, що два корисні лівоногі вінгери, які підходять під нашу модель гри, зараз не з командою", — сказав фахівець.

Нагадаємо, що матч між Шахтарем та Лейпцигом пройде у середу, 2 листопада. Розпочнеться він о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.

Раніше Ігор Йовічевіч прокоментував нічию в УПЛ проти Олександрії. Також дивіться відео голів та огляд матчу між Шахтарем та Олександрією.