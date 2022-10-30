Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 10-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Динамо Київ та криворізький Кривбас.

Київське Динамо прийматиме криворізький Кривбас на Арені Львів у рамках десятого туру української Прем'єр-ліги.

Мірча Луческу, після нічиєї проти кіпрського АЕК Ларнака (3:3), вирішив використати з перших хвилин Олександра Караваєва на лівому фланзі захисту, тоді як до центрального трикутника долучився Денис Гармаш.

Юрій Вернидуб, на тлі перемоги над петровським Інгульцем (2:1), залучив до стартового складу той самий набір виконавців.

Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Забарний, Попов, Караваєв — Буяльський, Сидорчук, Гармаш — Циганков, Ванат, Кабаєв.

Запасні: Бущан, Ігнатенко, Вівчаренко, Шепелєв, Перріс, Андрієвський, Кравченко, Лонвейк, Сирота, Бєсєдін, Кендзьора.



Кривбас: Сарнавський — Якімець, Ловрич, Семенов, Дібанго — Капіч, Банада — Задерака, Татарков, Хомченовський — Дебелко.

Запасні: Кліщук, Зотько, Семотюк, Шевченко, Понєдєльнік, Рябов, Стецьков, Опанасенко, Устименко, Кораблін, Микитишин.



Гра Динамо Київ — Кривбас почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.