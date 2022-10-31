Виконавчий комітет УАФ вирішив внести зміни до регламенту.
Фото прес-служби УАФ
31 жовтня 2022, 17:59
Виконком Української асоціації футболу на своєму засіданні вніс зміни до частини 4 статті 10 Регламенту УПЛ та запровадив основними регіонами для проведення матчів Vbet Ліги сезону-2022/2023:
- місто Київ;
- Київська область;
- Львівська область;
- Закарпатська область.
"Матчі можуть бути проведені в інших регіонах (областях) за умови надання дозволу від відповідної обласної військової адміністрації", — йдеться в офіційній заяві.
Раніше стало відомо, що УАФ звернеться до ФІФА щодо виключення збірної Ірану з ЧС-2022.