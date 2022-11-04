Україна

Футболіст поспілкувався з прес-службою Дніпра-1.

Колишній воротар Дніпра-1 Валентин Кожокару, який був проданий у бельгійський Левен влітку 2022 року, відвідав матч між дніпрянами та АЗ Алкмар у Нідерландах.

"Подивившись гру я відчуваю неймовірні почуття! Я весь час думав про команду, про моїх тутешніх одноклубників. І дуже приємно побачити їх усіх тут, дізнатися, що вони грають разом та демонструють гарні результати.

В Бельгії в мене все добре. Мені пощастило, що зараз так все складається. В мене був важкий вибір – знаєте, це завжди важка ситуація – і я обрав такий варіант продовження. Зараз вдається грати, і моя мета полягає у тому, щоб продовжувати у тому ж дусі. В Левені мета на цей сезон – бути у першій вісімці. Тож, поточне восьме місце задовольняє нас. Але сезон тривалий, і турнір доволі складний. Ми маємо продовжувати боротися на максимумі".

"Перші дня на початку війни в Україні? Так, це було несподівана ситуація для всіх. Але, вважаю, ми зробили велику річ, що залишалися разом. Так, нам довелося якомога швидше залишити Україну, і маю віддати належне клубу, який завжди допомагав.

В Румунії та Бельгії усі обговорюють події у вашій країні, тримають руку на пульсі, але, напевно, ніхто краще за вас не володіє інформацією. Знаю, що Румунія багато допомагає Україні, зокрема, я надаю допомогу одній родині. Усі допомагають, як можуть. Моє серце з Україною. Я провів тут неймовірний час. Звичайно, якщо б не війна, із задоволенням продовжував би грати тут. Але це життя, і ми маємо адаптуватися до різних ситуацій", — розповів румунський голкіпер.