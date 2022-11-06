Україна

Захисник донеччан розповів про свій дебют в основній команді.

Донецький Шахтар у рамках одинадцятого туру української Прем’єр-ліги впевнено обіграв петровський Інгулець (3:0).

Шахтар — Інгулець 3:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Захисник "гірників" Едуард Козік, який у звітній грі вперше вийшов на поле в складі основної команди, прокоментував емоції від визначальної події в кар’єрі.

"Дякую, емоції переповнюють! Гадаю, мрія кожного гравця, який займається в Академії, — дебютувати за першу команду. Дуже вдячний тренерському штабові, який у мене повірив і надав цей шанс. І також вдячний батькам, які завжди в мене вірили та підтримували.

Дебют мені запам’ятається назавжди. Гадаю, ще потрібно трохи часу, однак я докладатиму зусиль, тренуватимусь, щоб діставати більше хвилин. Усе потроху налагодиться.

Це — Шахтар, ми граємо кожен матч на перемогу. Тож шанси на чемпіонський титул є. Але також, як нам відомо, непогано йде Дніпро-1, є Динамо... Треба в кожній грі набирати максимум очок і намагатися виграти чемпіонат.

Мікроклімат гарний, колектив відмінний. Багатьох хлопців я знаю за виступами за Академію та Маріуполь. Тому все супер!

Взірець для мене в складі Шахтаря? Однозначно Тарас Степаненко. Це професіонал з великої літери, який працює над кожною дрібницею", — заявив український виконавець.

У наступному турі донецький Шахтар зіграє в гостях проти рівненського Вереса.