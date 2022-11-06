Україна

Команда Юрія Вернидуба зазнала чергової невдачі.

У рамках 11-го туру української Прем'єр-ліги львівський Рух зустрівся із криворізьким Кривбасом.

Підопічні Юрія Вернидуба вийшли вперед на 48-й хвилині завдяки голу Волошина, проте суперник майже відразу відповів двома забитими м'ячами, авторами яких стали Слюсар та Сапуга.

Здавалося, що Кривбасу вдасться уникнути поразки — усьому причиною стало видалення Руху на 76-й хвилині, але зрештою львівський клуб вистояв і здобув перемогу з рахунком 2:1.

Рух - Кривбас 2:1

Голи: Слюсар 53, Сапуга 57 — Волошин 48

Рух: Паньків, Довгий, Клімчук, Соломон-Отабор (Карабін 85), Альваренга (Бойчук 63), Дідик, Бренер (Федорчук 78), Сапуга, Лях, Роман, Слюсар

Кривбас: Сарнавський, Стецьков, Капіч, Хомченовський, Татарков (Устименко 66), Волошин, Якимець (Понєдєльнік 46), Ловрич, Дебелко, Дібанго, Задерака (Микитишин 66)

Попередження: Сапуга 11, Роман 68, Сапуга 76, Лях 83 – Дебелко 72

Вилучення: Сапуга 76