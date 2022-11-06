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Юрій Климчук поділився своїми думками після гри із Кривбасом.

Нападник львівського Руху Юрій Климчук прокоментував перемогу своєї команди у матчі української Прем'єр-ліги проти Кривбасу (2:1).

"Матч вийшов складний. Знову ми його закінчували на одного менше. Наприкінці гри вже було важко, тому грали на результат. Нам вдалося перемогти, у грі ми виконали все, що сказав нам тренер перед поєдинком. Усі хлопці старалися, тож рахунок закономірний.

У перерві Станіславович спокійно нам розповів і показав, що ми робимо правильно, а що неправильно. І ми виконали його настанови та забили два м’ячі. На мою думку, для нас переворотом стало те, що пропустили гол. Після цього ми відразу побігли вперед. Можна сказати, що той гол для нас пішов і в мінус, і в плюс.

Хочу привітати Дениса Слюсара та Марка Сапугу із забитими м’ячами. Я теж пам’ятаю свій перший гол на такому рівні. Це для мене пам’ятка. І для них, думаю, це теж на все життя буде. Вони молодці, сьогодні і за допомогою їхніх старань ми змогли виграти. На перемогу напрацювала вся наша команда та наші тренери.

Взагалі ж, головне – щоби команда вигравала, а хто забиває – не так важливо, я так вважаю. Щодо мене, то думаю, що мої голи прийдуть, я з цього приводу зовсім не переживаю.

Коли ми зайшли в роздягальню після перемоги, то Станіславович нам сказав, щоби ми відразу забули цю гру, тому що через три дні в нас принципове дербі зі Львовом. Ця гра – більше, ніж фінал. Сто відсотків буде багато боротьби в тому поєдинку. Сподіваюся, що все буде добре, і ми зможемо перемогти.

Так, ми виграли в сусіда по турнірній таблиці. Але ми не сильно дивимося в неї. Наше головне завдання – виходити та вигравати в кожній грі, не важливо – це Шахтар, Динамо чи Кривбас. Тому на кожен матч ми виходимо тільки з думками про перемогу", - наводить слова Климчука прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Рух — Кривбас.