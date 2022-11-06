Україна

Дивіться відео голів та найкращих моментів матчу 11 туру чемпіонату України 6 листопада 2022, 15:00.

У рамках 11 туру української Прем'єр-ліги криворізький Кривбас зазнав поразки від львівського Руху.

Незважаючи на те, що команда Леоніда Кучука залишилася у меншості на 76 хвилині через червону картку Марко Сапуги, підопічним Юрія Вернідуба за цей час не вдалося реалізувати чисельну перевагу, щоб уникнути поразки.

Фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок 2:1 на користь Руху.

До вашої уваги відео всіх голів матчу Рух — Кривбас в 11 турі УПЛ-2022/23:



Рух — Кривбас 2:1

Голи: Слюсар 53, Сапуга 57 — Волошин 48

Рух: Паньків, Довгий, Клімчук, Соломон-Отабор (Карабін 85), Альваренга (Бойчук 63), Дідик, Бренер (Федорчук 78), Сапуга, Лях, Роман, Слюсар

Кривбас: Сарнавський, Стецьков, Капіч, Хомченовський, Татарков (Устименко 66), Волошин, Якимець (Понєдєльнік 46), Ловрич, Дебелко, Дібанго, Задерака (Микитишин 66)

Попередження: Сапуга 11, Роман 68, Сапуга 76, Лях 83 – Дебелко 72

Вилучення: Сапуга 76