Дивіться відео голів та найкращих моментів матчу 11 туру чемпіонату України 6 листопада 2022, 15:00.
Рух — Кривбас, facebook.com/fckryvbas
06 листопада 2022, 19:59
У рамках 11 туру української Прем'єр-ліги криворізький Кривбас зазнав поразки від львівського Руху.
Незважаючи на те, що команда Леоніда Кучука залишилася у меншості на 76 хвилині через червону картку Марко Сапуги, підопічним Юрія Вернідуба за цей час не вдалося реалізувати чисельну перевагу, щоб уникнути поразки.
Фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок 2:1 на користь Руху.
До вашої уваги відео всіх голів матчу Рух — Кривбас в 11 турі УПЛ-2022/23:
Рух — Кривбас 2:1
Голи: Слюсар 53, Сапуга 57 — Волошин 48
Рух: Паньків, Довгий, Клімчук, Соломон-Отабор (Карабін 85), Альваренга (Бойчук 63), Дідик, Бренер (Федорчук 78), Сапуга, Лях, Роман, Слюсар
Кривбас: Сарнавський, Стецьков, Капіч, Хомченовський, Татарков (Устименко 66), Волошин, Якимець (Понєдєльнік 46), Ловрич, Дебелко, Дібанго, Задерака (Микитишин 66)
Попередження: Сапуга 11, Роман 68, Сапуга 76, Лях 83 – Дебелко 72
Вилучення: Сапуга 76