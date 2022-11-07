Лідер Динамо отримав визнання від експертної ради.
ВІКТОР ЦИГАНКОВ, ФОТО ІНСТАГРАМ ВІКТОРА ЦИГАНКОВА
07 листопада 2022, 16:36
Вінгер Динамо Київ Віктор Циганков визнаний найкращим гравцем 11 туру Української Прем'єр-Ліги, про це повідомляється на офіційному сайті УПЛ.
Також на нагороду претендували Максим Третьяков з Олександрії, Данило Сікан з Шахтаря і Яніс Амаш з Дніпра-1.
Нагадаємо, вчора Динамо в Одесі розібралося з Чорноморцем — 3:0. Циганков забив гол і віддав астист на Буяльского.
До вашої уваги відео всіх голів матчу Чорноморець — Динамо Київ в 11 турі УПЛ-2022/23: