Україна

Лідер Динамо отримав визнання від експертної ради.

Вінгер Динамо Київ Віктор Циганков визнаний найкращим гравцем 11 туру Української Прем'єр-Ліги, про це повідомляється на офіційному сайті УПЛ.

Також на нагороду претендували Максим Третьяков з Олександрії, Данило Сікан з Шахтаря і Яніс Амаш з Дніпра-1.

Нагадаємо, вчора Динамо в Одесі розібралося з Чорноморцем — 3:0. Циганков забив гол і віддав астист на Буяльского.

До вашої уваги відео всіх голів матчу Чорноморець — Динамо Київ в 11 турі УПЛ-2022/23: