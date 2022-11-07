ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

29-річний футболіст буде готовий до мундіалю.

Рафаель Варан встигне відновитися до ЧС-2022, повідомляє L'Équipe.

За інформацією джерела, 29-річний захисник відновиться від травми стегна і, можливо, повернеться до тренувань наступного тижня перед вильотом до Катару.

Нагадаємо, що Варан отримав травму 22 жовтня у матчі проти Челсі (1:1). Було серйозне побоювання, що віце-капітан збірної Франції може пропустити ЧС-2022.

Зазначимо, що Варан іде на виправлення і вже повернувся до бігових вправ, а також продовжує проходити курс лікування.