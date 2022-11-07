Англія

Захисник Арсеналу впевнений, що команда здатна боротись за найвищі місця в АПЛ.

Захисник Арсеналу Олександр Зінченко висловився про успіхи команди та натякнув, що людям слід звикати до думки про те, що "каноніри" здатні боротися за найвищі місця в АПЛ.

"Я відчуваю, що цей колектив є особливим. Починаючи з нашого персоналу, всіх людей на тренувальній базі, наших фанатів. Усі ми віримо у себе, у кожному матчі.

Коли ти раніше чув про Арсенал, то одразу ж думав про боротьбу за влучення в топ-4. Я по-справжньому хочу прикінчити й знищити цей стереотип. Нам потрібно замахнутися на більше, і я думаю, ця команда, цей колектив, ці фанати заслуговують на більше. Це те, що нам потрібно. Нам потрібно вперто працювати, а наприкінці сезону стане видно.

Ви запитуєте мене, чи можемо ми змагатися з Манчестер Сіті і таке інше. Звичайно, у них дивовижна команда, але ніколи не знаєш, що може статися у футболі. Нам потрібно рухатися крок за кроком у кожному матчі", — цитує Зінченка Daily Mirror.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Арсенал.