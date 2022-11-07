Україна

Визначено гравця місяця в криворізькому клубі.

За версією вболівальників Кривбасу нападник Роман Дебелко став найкращим футболістом команди у жовтні. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

За підсумками голосування на офіційних сторінках у соцмережах клубу він отримав 50% підтримки. За голкіпера Богдана Сарнавського проголосували 35% прихильників клубу. Максим Задерака та Ріфет Капіч набрали по 6% голосів.

Роман Дебелко відзначився трьома голами у жовтні — переможний дубль у ворота Інгульця (2:1) та ще один мʼяч у протистоянні з київським Динамо (1:3).