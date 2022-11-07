Німеччина

Мюнхенська Баварія має намір запропонувати новий контракт Александру Нюбелю. Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг у твіттері.

В червні 2021-го року 26-річного німця віддали в оренду на 2 роки до Монако. Нинішня угода між клубом і футболістом розрахована до 2025 року.

Нюбель повернеться у склад чемпіона Німеччини тільки в тому випадку, якщо стане основним голкіпером, починаючи з сезону 2024/25.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед виявляє інтерес до Шупо-Мотінга.