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Німецький тренер планує повернутись до роботи.

Томас Тухель після відходу з Челсі знаходиться без команди та розглядає варіанти продовження кар'єри.

Німецький тренер допускає, що може очолити національну команду, проте за певних умов.

"Робота у збірній? Чому б ні? Мені потрібно оцінити, чи правильна це команда, і чи має вона потенціал вигравати на чемпіонатах світу та Європи", — наводить слова тренера William Hill,

Зазначимо, що з Челсі Тухель зміг виграти Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат Світу за півтора року.

Нагадаємо, що Томас Тухель може замінити Саутгейта в збірній Англії.