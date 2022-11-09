Україна

Захисники нашої країни зайшли до роздягальні "гірників".

Після матчу донецького Шахтаря з рівненським Вересом, який проходив на Арені Львів і закінчився перемогою підопічних Ігора Йовічевіча з рахунком 2:0, до роздягальні "гірників" зайшли українські воїни.

"Я хочу героям представити героїв. Це пацани, які були у Донецьку та Донецькій області, а оце пацани і команда, яка грає за всю Україну. Робимо все можливе і неможливе, аби дарувати вам позитивні емоції. Дякую вам!" — сказав директор із футболу Шахтаря Даріо Срна.

"Кожного дня переживаємо, кожного дня з хлопцями дивимося новини. Всі допомагаємо: і наш клуб, і наш президент, і вся команда. Допомагаємо хлопцям, госпіталям. Вам низький уклін! Ми вами пишаємося і ми на вас рівняємося!" — промовив капітан "оранжево-чорних" Андрія Пятов.

Також усі гравці та тренерський штаб донецького клубу мали нагоду потиснути руки героям нашої Батьківщини і зробити з ними спільне фото.