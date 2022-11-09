Україна

Слова головного тренера Шахтаря після матчу з Вересом.

Головний тренер донецького Шахтаря Ігор Йовічевіч поспілкувався з пресою після перемоги своєї команди над Вересом (2:0).

Відзначимо, що голами відзначилися Михайло Мудрик (з пенальті) та Дмитро Криськів.

"Коли перемагаєш, емоцій більше. Результат за грою, ми заслужили навіть більше, ніж 2:0, адже частіше володіли м’ячем і цілковито домінували. Структура гри після втрати м’яча також була гарною, ми продемонстрували повагу до Вереса, тому й матч вийшов серйозним. За моментами рахунок міг би бути й більшим. Скажу, що ці три очки є дуже важливими для нас у перегонах із Дніпром-1. З погляду психології важливо втримувати тонус переможця, що тішить мене як тренера".

Також 48-річний хорват подякував героям, які щодня боронять Україну. Йовічевіч зазначив, що українські воїни заходили до роздягальні Шахтаря.

Звісно! Ми живемо за таких умов, коли доводиться підлаштовуватись під політичну ситуацію. Хлопці, які воювали в Донецьку, зайшли до нас у роздягальню. Ми вдячні їм за те, що можемо грати у футбол в Україні. Без них було б неможливо робити свою справу. Повторюся: дякуємо ЗСУ та всім людям, які б’ються за нас".

Насамкінець спеціаліст розширено відповів на твердження, що у матчі з Вересом "гірники" створили багато моментів, але частину з них не зуміли реалізувати.

"Ви маєте рацію. Це залежить не лише від креативності, а й від того, як футболіст ухвалює рішення в окремому епізоді. Мене більше тішить те, як ми ці моменти створюємо, а індивідуальне завершення прийде згодом. Кожен з гравців може забити, але не можна сказати, що якщо хтось на тренуванні працюватиме над завершенням, то вже в матчі із Зорею він буде кращим у цьому.

Усе відбувається індивідуально, проте коли є моменти, то за законами математики вони повинні виливатися в результат. Забивати всі моменти неможливо. Я бачу, що Бондаренко нервує, адже в кожній грі має моменти, однак він не забиває, також давно не відзначався Траоре.

Повторюся: для мене важливо, що команда створює передумову для останнього удару. Можливо, у першому таймі іноді ми хотіли з м’ячем зайти у ворота, замість того щоб подавати, вигравати підбирання, пробивати ударом здалеку другим темпом. Удари здалеку – антивірус проти насиченої оборони. Ми багато комбінували й долали захист, але було складно, адже Верес – міцна команда, яка добре обороняється. Було дуже важко, однак результат іде в актив. Ми з емоціями чекаємо наступної гри із Зорею" — підсумував Йовічевіч.

Відзначимо, що Дніпро-1 у серед переграв Колос, а Кривбас — Ворсклу.