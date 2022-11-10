Україна

Голи Бугая та Крушинського дозволили команді Дулуба набрати три очки.

У рамках 12 туру української Прем'єр-ліги на нас чекало львівське дербі між ФК Львів та Рухом.

Підопічні Олега Дулуба у першому таймі відправили у ворота суперника два м'ячі, авторами яких стали Владислав Бугай та Борис Крушинський, пішовши на перерву з перевагою у два м'ячі.

Незважаючи на те, що на 47-й хвилині Рух залишився у меншості через видалення Богдана Бойчука, команді Леоніда Кучука вдалося вдесятьох відіграти один м'яч завдяки голу Таллеса на 49-й хвилині.

Тим не менш, на більше гравцям Руху не вистачило сил. Фінальний свисток зафіксував перемогу Львова із рахунком 2:1.

ФК Львів – Рух 2:1

Голи: Владислав Бугай 10, Борис Крушинський 32 — Таллес Бренер 49

Львів: Олександр Ільющенков, Назарій Муравський, Віталій Бойко, Владислав Бугай (Назарій Нич 66), Борис Крушинський (Богдан Мишенко 57), Михайло Шишка, Роман Микитюк, Павло Полегенько, Артем Мільченко, Максим Грисьо, Олександр Васильєв

Рух: Юрій Паньків, Валерій Федорчук (Остап Притула 88), Олексій Довгий, Юрій Климчук, Брайт Енобахаре (Богдан Бойчук 41), Уів Соломон-Отабор (Остап Притула 87), Роман Дідик (Богдан Слюбик 88), Таллес Бренер (Фабрісіо Альваренга 74), Ростислав Лях, Віталій Роман, Денис Слюсар

Попередження: Олександр Васильєв 19, Віталій Бойко 37, Михайло Шишка 53, Владислав Бугай 66, Богдан Мишенко 72, Максим Грисьо 78, Назарій Нич 84 – Роман Дідик 30, Богдан Бойчук 46, Богдан Бойчук 46

Вилучення: Богдан Бойчук 46