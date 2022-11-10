Дивіться відео голів та найкращих моментів матчу 12 туру чемпіонату України 10 листопада 2022, 13:00.
Минай — Чорноморець, фото УПЛ
10 листопада 2022, 15:50
У рамках 12-го туру української Прем'єр-ліги одеський Чорноморець здобув мінімальну перемогу над Минаєм завдяки єдиному голу Іллі Путрі з пенальті.
Ця перемога стала для підопічних Романа Григорчука першою у цьому сезоні чемпіонату України.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Минай — Чорноморець в 12 турі УПЛ-2022/23:
Минай — Чорноморець 0:1
Гол: Ілля Путря 5 (пен.)
Минай: Олександр Бандура, Іван Трубочкін (Валерій Рогозинський 79), Ельдар Кулієв (Юрій Кравчук 87), Назарій Воробчак (Тарас Дмитрук 68), Єгор Твердохліб (Данило Колесник 79), Дмитро Немчанінов, Олег Горін, Юрій Коломоєць (Олег Вишневський 46), Олексій Хахльов, Ігор Гончар, Вадим Вітенчук
Чорноморець: Дмитро Непогодов, Віталій Єрмаков, Джеймс Манджрекар, Ілля Путря, Владислав Наумець, Сергій С.Кравченко, Іван Бобко (Сергій Політило 68), Родіон Плакса (Максим Білий 75), Максим Брагару, Володимир Салюк, Кевін Кубемба (Олександр Гладкий 85)
Попередження: Іван Трубочкін 73, Тарас Дмитрук 83 — Джеймс Манджрекар 47, Джеймс Манджрекар 71, Кевін Кубемба 81, Дмитро Непогодов 90+4
Вилучення: Джеймс Манджрекар 71