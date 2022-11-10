ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Футболіста хочуть вилікувати усіма доступними методами.

Травма у матчі Баварії проти Вердера вінгера Садіо Мане дуже зіпсувала настрій усім мешканцям Сенегалу.

Виявилось, що травма досить складна і футболіст пропустить чемпіонат світу-2022 у Катарі.

Але генеральний секретар ФІФА Фатма Самура, яка родом із Сенегалу, розповіла, що в них є план, щоб "поставити гравця на ноги".

"Ми збераємось звернутися до шаманів, адже травма Садіо Мане стала дуже болючою для усього Сенегалу.

Чи допоможуть нам шамани у цьому питанні? Я не знаю, але в будь-якому разі цього разу ми благатимемо їх. Ми сподіваємось на диво, він має поїхати туди", — сказала Самура в інтерв'ю Europe1.

Сенегал гратиме у групі А на ЧС-2022. Разом з ними у цьому квартеті Катар, Еквадор та Нідерланди.